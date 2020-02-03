Сотрудников РЖД обеспечили масками и антисептиками для защиты от коронавируса

15:35
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Сотрудники РЖД получили дополнительную индивидуальную защиту в виде масок и антисептиков в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.
В компании рассказали, что в рамках профилактики специалисты РЖД регулярно проводят на своих объектах дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Работникам компании проведены инструктажи по действиям в случае обнаружения у пассажиров инфекции.
На вокзалах и в поездах также обеспечен запас моющих средств для дезинфекции помещений, проверены работоспособность установок обеззараживания воздуха, бактерицидные лампы и вентиляционные системы.
Пассажиров регулярно информируют о новом вирусе и оповещают о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На вокзалах дежурят врачи, медицинские пункты пополнили противоэпидемическими средствами и бесконтактными инфракрасными термометрами.
"Центральной дирекцией здравоохранения РЖД разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции. "Российские железные дороги" работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора", – заключили в пресс-службе.
Утром сообщалось, что власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Как сообщили в билетной кассе в Пхеньяне, это сделано в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Таким образом остановлено движение поездов по маршруту Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск.
Ранее Россия на фоне ситуации с коронавирусом приостановила движение всех пассажирских поездов сообщением с Китаем. Отменены поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.
По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 362
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