Сотрудников РЖД обеспечили масками и антисептиками для защиты от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудники РЖД получили дополнительную индивидуальную защиту в виде масок и антисептиков в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте компании.

В компании рассказали, что в рамках профилактики специалисты РЖД регулярно проводят на своих объектах дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Работникам компании проведены инструктажи по действиям в случае обнаружения у пассажиров инфекции.

На вокзалах и в поездах также обеспечен запас моющих средств для дезинфекции помещений, проверены работоспособность установок обеззараживания воздуха, бактерицидные лампы и вентиляционные системы.

Пассажиров регулярно информируют о новом вирусе и оповещают о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На вокзалах дежурят врачи, медицинские пункты пополнили противоэпидемическими средствами и бесконтактными инфракрасными термометрами.

"Центральной дирекцией здравоохранения РЖД разработан регламент взаимодействия и обмена оперативной информацией между подразделениями холдинга в случае выявления у пассажиров признаков новой инфекции. "Российские железные дороги" работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора", – заключили в пресс-службе.

Утром сообщалось, что власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Как сообщили в билетной кассе в Пхеньяне, это сделано в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Таким образом остановлено движение поездов по маршруту Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск.

Ранее Россия на фоне ситуации с коронавирусом приостановила движение всех пассажирских поездов сообщением с Китаем. Отменены поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 17 тысяч, более 300 человек скончалось.

