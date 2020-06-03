Вставную челюсть и одеяло с подушкой забыли пассажиры Мострансавто с начала года

Фото: vk.com/ao_mostransavto
Пассажиры Мострансавто с начала этого года забыли около 1,5 тысячи личных вещей. Об этом рассказали представители областного перевозчика, передает Агентство "Москва".
"С начала 2020 года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах предприятия около 1,5 тысячи личных вещей. Отметим, что в период пандемии количество оставленных вещей резко сократилось", – сообщили в пресс-службе.
Так, в Мострансавто добавили, что необычными предметами, которые забыли пассажиры, являются вставная челюсть, новые туфли и банные принадлежности. Кроме того, кто-то из жителей региона забыл в салоне одеяло и подушку.
При этом самыми частыми забытыми вещами остаются транспортные и социальные карты, документы и кошельки. Персонал Мострансавто также находит рюкзаки и зонты. Москвичам и жителям столицы напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов надо сообщить об этом водителю рейсового автобуса или работнику охраны, который есть на автостанции.
В мае стало известно, что количество автобусов увеличат в часы пик в Подмосковье. Такая мера начала действовать в регионе в связи с возобновлением работы некоторых предприятий.
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