Вставную челюсть и одеяло с подушкой забыли пассажиры Мострансавто с начала года

Фото: vk.com/ao_mostransavto

Пассажиры Мострансавто с начала этого года забыли около 1,5 тысячи личных вещей. Об этом рассказали представители областного перевозчика, передает Агентство "Москва".

"С начала 2020 года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах предприятия около 1,5 тысячи личных вещей. Отметим, что в период пандемии количество оставленных вещей резко сократилось", – сообщили в пресс-службе.

Так, в Мострансавто добавили, что необычными предметами, которые забыли пассажиры, являются вставная челюсть, новые туфли и банные принадлежности. Кроме того, кто-то из жителей региона забыл в салоне одеяло и подушку.

При этом самыми частыми забытыми вещами остаются транспортные и социальные карты, документы и кошельки. Персонал Мострансавто также находит рюкзаки и зонты. Москвичам и жителям столицы напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов надо сообщить об этом водителю рейсового автобуса или работнику охраны, который есть на автостанции.

В мае стало известно, что количество автобусов увеличат в часы пик в Подмосковье. Такая мера начала действовать в регионе в связи с возобновлением работы некоторых предприятий.