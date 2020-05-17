Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:31

Количество автобусов увеличат в часы пик в Подмосковье

общество транспорт безопасность

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Подмосковье увеличат количество автобусов в часы пик. Такая мера начинает действовать в регионе с 18 мая в связи с возобновлением работы некоторых предприятий, сообщили в пресс-службе Мострансавто.

"18 мая автобусы Мострансавто начнут работать по расписанию выходного дня. Для того, чтобы пассажиры могли соблюдать безопасную дистанцию в салонах транспортных средств, в утренние и вечерние часы пик будет увеличено количество автобусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на случай большого пассажиропотока будет предусмотрен запуск резервных автобусов.

Ранее сообщалось о том, что с 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки. Также начнутся работы на объектах ЖКХ.

При этом непродовольственная торговля, в том числе и стройматериалами, остается в области в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также в регионе сохраняется режим цифровых пропусков. При этом в общественных местах продолжает действовать условие обязательного ношения масок и перчаток.

С 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать