Количество автобусов увеличат в часы пик в Подмосковье

18:31
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Подмосковье увеличат количество автобусов в часы пик. Такая мера начинает действовать в регионе с 18 мая в связи с возобновлением работы некоторых предприятий, сообщили в пресс-службе Мострансавто.
"18 мая автобусы Мострансавто начнут работать по расписанию выходного дня. Для того, чтобы пассажиры могли соблюдать безопасную дистанцию в салонах транспортных средств, в утренние и вечерние часы пик будет увеличено количество автобусов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на случай большого пассажиропотока будет предусмотрен запуск резервных автобусов.
Ранее сообщалось о том, что с 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки. Также начнутся работы на объектах ЖКХ.
При этом непродовольственная торговля, в том числе и стройматериалами, остается в области в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также в регионе сохраняется режим цифровых пропусков. При этом в общественных местах продолжает действовать условие обязательного ношения масок и перчаток.
С 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: