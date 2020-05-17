Количество автобусов увеличат в часы пик в Подмосковье

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В Подмосковье увеличат количество автобусов в часы пик. Такая мера начинает действовать в регионе с 18 мая в связи с возобновлением работы некоторых предприятий, сообщили в пресс-службе Мострансавто.

"18 мая автобусы Мострансавто начнут работать по расписанию выходного дня. Для того, чтобы пассажиры могли соблюдать безопасную дистанцию в салонах транспортных средств, в утренние и вечерние часы пик будет увеличено количество автобусов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на случай большого пассажиропотока будет предусмотрен запуск резервных автобусов.

Ранее сообщалось о том, что с 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия и стройки. Также начнутся работы на объектах ЖКХ.

При этом непродовольственная торговля, в том числе и стройматериалами, остается в области в дистанционном формате, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Также в регионе сохраняется режим цифровых пропусков. При этом в общественных местах продолжает действовать условие обязательного ношения масок и перчаток.