На автовокзалах и автостанции Мосгортранса появились автоматы с масками и снеками

Фото: mosgortrans.ru
Вендинговые автоматы с защитными масками, перчатками и снеками установили на автовокзалах и автостанции ГУП "Мосгортранс", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Там можно за 35 рублей приобрести целый комплект из маски и перчаток, также можно покупать средства защиты по отдельности – перчатки за 20 рублей и маску за 35 рублей. Такие автоматы теперь есть на международных автовокзалах "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево" и на автостанции "Варшавская".
Также в департаменте транспорта отметили, что в помещениях автовокзалов и автостанции обработка проводится минимум дважды в день.
Ранее сообщалось, что с начала лета пассажиры Мострансавто купили более 13 тысяч медицинских масок. Отмечается, что пассажиры покупали маски на автовокзалах, автостанциях и в автобусах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: