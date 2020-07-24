На автовокзалах и автостанции Мосгортранса появились автоматы с масками и снеками

Фото: mosgortrans.ru

Вендинговые автоматы с защитными масками, перчатками и снеками установили на автовокзалах и автостанции ГУП "Мосгортранс", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Там можно за 35 рублей приобрести целый комплект из маски и перчаток, также можно покупать средства защиты по отдельности – перчатки за 20 рублей и маску за 35 рублей. Такие автоматы теперь есть на международных автовокзалах "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево" и на автостанции "Варшавская".

Также в департаменте транспорта отметили, что в помещениях автовокзалов и автостанции обработка проводится минимум дважды в день.

Ранее сообщалось, что с начала лета пассажиры Мострансавто купили более 13 тысяч медицинских масок. Отмечается, что пассажиры покупали маски на автовокзалах, автостанциях и в автобусах.