Свыше 13 тысяч медицинских масок купили пассажиры Мострансавто с начала лета

06:27
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Более 13 тысяч медицинских масок купили пассажиры Мострансавто с начала июня текущего года. Такую статистику приводит пресс-служба компании.
Отмечается, что пассажиры покупали маски на автовокзалах, автостанциях и в автобусах.
"С начала лета пассажиры Мострансавто приобрели <...> более 13 тысяч медицинских масок", – подтвердили в компании.
При этом 90 процентов покупателей приобрели маску у водителя. Чаще всего средство индивидуальной защиты покупали в Королеве, Сергиевом Посаде и Коломне.
В пресс-службе пояснили, что приобретение масок доступно в автобусах, а также в вендинговых автоматах в залах ожидания 11 автовокзалов и автостанций. Оплату за покупку можно осуществить с помощью карты "Стрелка" или банковской карты.
Ранее врач предупредил об опасности формального ношения маски на подбородке. Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов пояснял, что такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.
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