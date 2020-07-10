Свыше 13 тысяч медицинских масок купили пассажиры Мострансавто с начала лета

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Более 13 тысяч медицинских масок купили пассажиры Мострансавто с начала июня текущего года. Такую статистику приводит пресс-служба компании.

Отмечается, что пассажиры покупали маски на автовокзалах, автостанциях и в автобусах.

"С начала лета пассажиры Мострансавто приобрели <...> более 13 тысяч медицинских масок", – подтвердили в компании.

При этом 90 процентов покупателей приобрели маску у водителя. Чаще всего средство индивидуальной защиты покупали в Королеве, Сергиевом Посаде и Коломне.

В пресс-службе пояснили, что приобретение масок доступно в автобусах, а также в вендинговых автоматах в залах ожидания 11 автовокзалов и автостанций. Оплату за покупку можно осуществить с помощью карты "Стрелка" или банковской карты.

Ранее врач предупредил об опасности формального ношения маски на подбородке. Главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Игорь Молчанов пояснял, что такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима.