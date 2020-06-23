В МВД рассказали о влиянии ношения масок на систему распознавания лиц в Москве

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Стало известно, как ношение защитных масок в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 влияет на распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"С момента введения в столичном регионе режима повышенной готовности жителей города Москвы обязали носить маски, однако это не отразилось на результативности использования ГИС ЕЦХД (Единый центр хранения и обработки данных – Прим. Ред.)", – сообщили в ведомстве.

ГИС ЕЦХД – система видеонаблюдения, созданная для повышения уровня безопасности москвичей. Системой пользуются сотрудники полиции, МЧС, а также службы городского управления. По данным МВД, за прошедший год система помогла раскрыть свыше 3 тысяч преступлений в столице.

Ранее криминалист предположил, как наличие масок и перчаток повлияет на раскрытие преступлений в Москве. Эксперт также рассказал о методах раскрытия преступлений в период ограничений из-за коронавируса.