Контролеры помогли вычислить четырех человек из федерального розыска

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Контролеры в общественном транспорте в 2019 году помогли вычислить четырех человек из федерального розыска. Об этом в интервью Москве 24 рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов. По его словам, нарушители закона были в розыске по уголовным статьям за разбои и кражи.

"Например, у преступника не было билета, контролеры попросили документы, чтобы выписать штраф, он им отказал, поэтому инспекторы связывались с сотрудниками полиции. Они, в свою очередь, установили личность и выявили, что этот человек находится в федеральном розыске. В метро были аналогичные случаи", – пояснил Павлов.





Павел Павлов глава ГКУ "Организатор перевозок" Ведь эти четыре человека, которых мы остановили, – люди, которые были в розыске по уголовным статьям за разбои и кражи. Это не самая спокойная категория граждан, и наши инспекторы подвергают себя опасности в такие моменты, но, с другой стороны, мы понимаем, что пропускать мимо себя их тоже нельзя.

Павлов добавил, что тех сотрудников, которые помогли выявить нарушителей, руководство поощрило.

"Когда контролеры останавливают людей, сложно догадаться, рецидивисты они, нарушают закон или просто прошли без билета. Поэтому останавливаем всех, проверяем всех, но иногда попадаются и преступники", – заключил собеседник Москвы 24.

В 2019 году контролеры в метро и на наземном транспорте поймали 590 тысяч безбилетников и тех, кто пользовался чужой социальной картой, что в 1,5 раза больше, чем в 2018 году.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года в метро в полном объеме заработает система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Уже сейчас на нескольких станциях установлены специальные видеокамеры, расположенные у турникетов. Они идентифицируют пассажира, когда тот прикладывает проездной и заходит в метро. Планируется, что в будущем камеры станут еще умнее: будут автоматически определять, есть ли у человека проездной, и принимать решение о пропуске.