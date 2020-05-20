Криминалист рассказал, как наличие масок и перчаток повлияет на раскрытие преступлений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обязательное ношение масок и перчаток в столице может усложнить расследование преступлений, особенно опознание преступников жертвами. Однако в полиции существуют другие надежные методы для раскрытия преступлений. Об этом Москве 24 сообщил криминалист Михаил Игнатов.

"Маски усложнят идентификацию лиц граждан, которые могут совершать те или иные преступления, особенно опознание этих граждан жертвами преступлений. Когда они в маске, видно одни глаза", – пояснил криминалист.

По мнению Игнатова, в этом случае будет сложно использовать систему распознавания лиц, чтобы идентифицировать преступника. "C другой стороны, это не такое уж большое препятствие для сотрудников уголовного розыска для раскрытия преступлений. Раскрывает не только полиция, там есть и другие методы. Поэтому если человек в маске, то это не меняет других идентифицирующих его вещей", – подчеркнул Игнатов.

Криминалист считает, что наличие у преступника перчаток тоже лишь отчасти будет мешать расследованию. Латексные перчатки скроют отпечатки пальцев, но не смогут препятствовать оставлению потожировых выделений.

"Невозможно спрятать свою ДНК. При совершении серьезных преступлений, если будет обнаружен отпечаток той или иной ДНК, даже не классический отпечаток пальца, а потожировое выделение, то оно будет выявлено специальным раствором с помощью специальной аппаратуры. Материал берется на анализ и с легкостью удостоверяет личность подозреваемого", – отметил криминалист.

Благодаря такой технологии даже при наличии перчаток у преступника можно определить, кто был на месте преступления.

Ранее сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей. На данный момент подозреваемый находится под домашним арестом.

Наталья Лоскутникова, Анастасия Силенок