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Москва 24

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Происшествия

11:56

Подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 млн масок задержали в Москве

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в мошенничестве с продажей 12 миллионов медицинских масок на 223 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленник от имени юридического лица заключил с одной из столичных организаций договор о продаже 12 миллионов медицинских масок на сумму свыше 223 миллионов рублей", – рассказала Волк.

По данным следствия, злоумышленник обещал выполнить заказ за три дня при условии стопроцентной предоплаты, однако после перевода денег свои обязательства не выполнил.

Подозреваемый был задержан в Подмосковье. На данный момент он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье со склада украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. Кроме того, грабители забрали 1 миллион рублей. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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