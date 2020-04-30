В Саратовской области министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала заявление об отставке после скандала с закупкой медицинских масок. Губернатор региона Валерий Радаев ее прошение удовлетворил, сообщает РИА Новости.

Накануне директор подведомственного региональному Минздраву "Саратовского аптечного склада" заключил договор на поставку средств индивидуальной защиты на сумму 43,36 миллиона рублей. Согласно контракту, фирма должна была поставить в регион 28 тысяч костюмов, масок, респираторов и очков из Китая, а также нестерильные медицинские маски по 425 рублей за штуку.

С просьбой начать проверку по данному факту обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Прокуратура занялась этим делом, после чего в Минздраве заявили о расторжении договора и отстранении от работы директора склада. По некоторым данным, он является мужем Олеси Горячевой.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье со склада украли 600 коробок с медицинскими масками и градусниками. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время преступников разыскивают.