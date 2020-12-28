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11:41

В Москве заработали три новые выделенные полосы

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве открылись три новые выделенные полосы для наземного общественного транспорта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что они начали работать в понедельник, 28 декабря, на улице Маршала Василевского, 16-й Парковой улице и на улице Новой Башиловке.

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"По этим маршрутам ходит от 20 до 60 автобусов и электробусов в час, а значит, для более чем 80 тысяч пассажиров дорога станет быстрее и комфортнее", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общая протяженность новых выделенных полос составит 1,13 километра. На дорогах, которые получат выделенный проезд городского транспорта, проходят 24 маршрута.

Всего в Москве с 23 ноября заработали новые выделенные полосы на 14 участках дорог. Общая длина новых полос для общественного транспорта составила 7,5 километра.

"Это наш город": в Москве появились новые выделенные полосы на 14 участках дорог

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