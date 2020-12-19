Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве изменятся маршруты автобусов №№ 804 и 171. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 19 декабря автобус № 804 начнет выходить на маршрут раньше на 15 минут. От "Теплого Стана" транспорт будет выезжать в 95:14 (ранее – 05:29), а от Мосрентгена – в 05:30 (ранее – 05:45). Остановку автобуса № 171 "Метро "Щеловковская" по Уральской улице при следовании к площади Белы Куна перенесут назад – она будет совмещена с остановкой маршрута № 645.

Жителей столицы просят внимательнее составлять маршрут и заранее планировать поездку с учетом изменений.

Ранее стало известно, что три новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве.