Новые выделенки появятся на трех участках дорог в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Три новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В конце декабря в Москве заработают 3 новых полосы для городского транспорта. Мы предупредим вас о точной дате запуска", – заявили в пресс-службе ведомства.
Одна из полос появится на улице Маршала Василевского. Общественный транспорт сможет без заторов доезжать до остановочного комплекса на "Щукинской".
Кроме того, выделенная полоса расположится у въезда в район Гольяново – на 16-й Парковой улице. Последние 500 метров до крупного шоссе автобусы будут проезжать свободно.
Еще одна полоса движения городского транспорта будет организована на улице Новой Башиловке и части Третьего транспортного кольца. Данная мера позволит ускорить проезд по Беговому тоннелю до улицы Зои Воскресенской.
Общая протяженность новых полос составит 1,13 километра. На дорогах, которые получат выделенный проезд городского транспорта, проходят 24 маршрута, которыми ежедневно пользуются порядка 80 тысяч человек.
В Москве с 23 ноября заработали новые выделенные полосы на 14 участках дорог. Общая длина новых полос для общественного транспорта составила 7,5 километра.
"Это наш город": в Москве появились новые выделенные полосы на 14 участках дорог
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