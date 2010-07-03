Эксперты объяснили важность новых выделенных полос в Москве

С 23 ноября в столице заработали 14 новых участков выделенных полос для общественного транспорта. Всего по ним проходит 105 городских и межрегиональных маршрутов. Рассказываем, где появились новые выделенки и почему они нужны в городе.



По быстрой полосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 23 ноября в Москве появилось 14 новых выделенных полос для общественного транспорта, две из которых продолжили существующие выделенки. Общая длина новых полос составила 7,5 километра.

Новые участки выделенных полос появились:

на 2-й улице Машиностроения (от дома 32/3, корпуса 1, по Волгоградскому проспекту до дома 17, по 2-й улице Машиностроения в сторону Шарикоподшипниковской улицы);

(от дома 32/3, корпуса 1, по Волгоградскому проспекту до дома 17, по 2-й улице Машиностроения в сторону Шарикоподшипниковской улицы); на улице Ленина (от Новокрюковской до Советской в направлении Заводской);

(от Новокрюковской до Советской в направлении Заводской); на улице Лебедева (от Университетского проспекта до дома 1, строения 22, по микрорайону Ленинские горы в сторону Ломоносовского проспекта и от Ломоносовского проспекта до дома 1, строения 52, по микрорайону Ленинские горы в сторону Университетского проспекта);

(от Университетского проспекта до дома 1, строения 22, по микрорайону Ленинские горы в сторону Ломоносовского проспекта и от Ломоносовского проспекта до дома 1, строения 52, по микрорайону Ленинские горы в сторону Университетского проспекта); на Менделеевской улице (от Университетского проспекта до дома 1, строения 34А, по микрорайону Ленинские горы в сторону Ломоносовского проспекта и от Ломоносовского проспекта до дома 1, строения 3А, по микрорайону Ленинские горы в сторону Университетского проспекта);

(от Университетского проспекта до дома 1, строения 34А, по микрорайону Ленинские горы в сторону Ломоносовского проспекта и от Ломоносовского проспекта до дома 1, строения 3А, по микрорайону Ленинские горы в сторону Университетского проспекта); на Ярцевской улице (от владения 27, корпуса 1, до владения 21, корпуса 1, в направлении к улице Боженко; от дома 7 до дома 10 и от дома 22, строения 1, до дома 30 в направлении к улице Крылатской);

(от владения 27, корпуса 1, до владения 21, корпуса 1, в направлении к улице Боженко; от дома 7 до дома 10 и от дома 22, строения 1, до дома 30 в направлении к улице Крылатской); на улице Островитянова (съезд на Ленинский проспект в центр);

(съезд на Ленинский проспект в центр); на Осеннем бульваре (от площади Защитников Неба до дома 48/1 по Рублевскому шоссе);

(от площади Защитников Неба до дома 48/1 по Рублевскому шоссе); на улице Нижней Масловке (от улицы Расковой до съезда на улицу Правды);

(от улицы Расковой до съезда на улицу Правды); на Рижской площади (вдоль Крестовского моста в центр);

(вдоль Крестовского моста в центр); на Полярной улице (перед проездом Дежнева в центр);

(перед проездом Дежнева в центр); на Щелковском шоссе (от улицы 16-й Парковой до развязки с МКАД, включая развязку);

(от улицы 16-й Парковой до развязки с МКАД, включая развязку); на Каспийской улице (от Луганской до Бакинской в сторону области);

(от Луганской до Бакинской в сторону области); на улице Хамовнический Вал (в оба направления);

(в оба направления); в 3-м Крутицком переулке (от Воронцовской улицы до 2-го Динамовского переулка).



пресс-служба департамента транспорта Москвы Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать.

Всего по этим полосам передвигаются 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 межрегиональных. Ежедневно они перевозят больше 250 тысяч пассажиров.

Всего в столице работают 79 дорожных участков с выделенными полосами, общая длина которых составляет более 350 километров. К концу года их общая протяженность должна достигнуть 376 километров. Проезд по выделенкам разрешен только городскому транспорту, такси, экстренным и коммунальным службам, а также велосипедистам.

три тысячи рублей .

В Москве с 7 ноября запретили езду автомобилей по выделенным полосам, в том числе по выходным дням. Штраф за выезд на выделенные полосы составляет

Мировой тренд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Завкафедрой "Организация и безопасность движения" Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев рассказал Москве 24, что открытие выделенных полос для общественного транспорта является мировым трендом для мегаполисов.

"Есть модели, которые показывают, что в больших городах до 90% всех спросов на индивидуальные перемещения можно удовлетворять с помощью общественного транспорта. Все мировые города идут в этом тренде, в выстраивании транспортного комплекса таким образом, чтобы он был настроен на граждан", – пояснил эксперт.





Султан Жанказиев завкафедрой "Организация и безопасность движения" МАДИ В Москве колоссальный транспортный спрос, он обслуживает несколько видов спроса: трудовую миграцию, перевозки грузов, продуктовое обеспечение города. Чем больше управляемого сегмента и социального сегмента, тем более очевидно, что нужно поддерживать общественный транспорт.

По его словам, в Москве удается организовывать выделенные полосы таким образом, чтобы они не "причиняли вреда" другим видам транспорта.

"Те решения, которые сейчас применяются, они принимаются очень удачно, что расчетный ущерб фоновому транспорту равняется нулю. Это удается благодаря комплексу мер, в который включается неизменение числа полос за счет их сужения, управление скоростным режимом, строительство ТПУ. Выделенные полосы – часть комплекса мер по повышению популярности, привлекательности и доступности общественного транспорта", – отметил Жанказиев.

Он добавил, что благодаря выделенкам также удается контролировать график движения общественного транспорта и сократить время отклонения до 30 секунд. Это один из лучших показателей в Европе, подчеркнул специалист.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также считает, что выделенные полосы позволяют обеспечивать скорость общественного транспорта и уменьшают время пути для пассажиров.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Пассажиры могут быстрее приезжать на работу или домой. Кроме того, это будет способствовать тому, что люди будут отказываться от личного автомобиля, потому что по выделенке должно быть всегда быстрее.

Эксперт добавил, что общественный транспорт нужно развивать системно, то есть не только наращивать количество выделенных полос, но снижать остальной трафик на дорогах Москвы.

