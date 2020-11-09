Новые выделенные полосы заработают в Москве с 23 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 23 ноября заработают новые выделенные полосы на 14 участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.
Общая длина новых полос для общественного транспорта составит 7,5 километра. Всего на этих участках проходит 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов. В Дептрансе отметили, что каждый день этими маршрутами пользуются свыше 250 тысяч пассажиров.
"Мы сделали новые участки, чтобы дать приоритет общественному транспорту там, где есть серьезные затруднения движения. После их введения задержки и отставание от графика наземного транспорта будут минимизированы, а пассажирам не придется долго ждать", – говорится в сообщении.
В связи с этим водителей попросили обращать внимание на новые знаки и не выезжать на выделенные полосы.
В столице с 7 ноября запретили езду автомобилей по выделенным полосам. Проезд по ним теперь разрешен только городскому транспорту, такси, экстренным и коммунальным службам. Штраф за выезд на выделенные полосы составляет три тысячи рублей. Предполагается, что нововведение позволит общественному транспорту двигаться без задержек.
"Это наш город": автомобилям запретят ездить по выделенкам по выходным
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