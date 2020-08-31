Автоэксперты оценили переход выделенных полос на круглосуточный режим

В Москве в скором времени выделенные полосы начнут работать в ежедневном формате. Это значит, что столичным автомобилистам насовсем запретят на них выезжать, в том числе и по выходным. Полосы оставят только для движения общественного транспорта, экстренных служб, такси и велосипедистов. Рассказываем подробности о грядущем нововведении, а также разбираемся, не ожидают ли автовладельцев волны штрафов.



Оставили без выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице все выделенные полосы скоро будут работать круглосуточно, сообщили в департаменте транспорта. С этого момента вне зависимости от дня недели проезд по "выделенкам" будет разрешен только для городского общественного транспорта, машин экстренных и коммунальных служб, такси, а также велосипедов.

На некоторых улицах и магистралях уже начали снимать знаки "Рабочие дни", их еще называют "молоточки", которые означали, что выделенные полосы работали только по будням. Однако камеры пока не штрафуют тех, кто заедет на них в выходные. В департаменте транспорта подчеркнули, что заранее сообщат о дате запуска работы в новом режиме.



Все выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно

В ведомстве отметили, что с просьбами ввести такое новшество к ним обращались из экспертного центра "Пробок.нет" и из совета по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА (Транспортной ассоциации московской агломерации), в состав которой входит более 40 компаний такси.





из сообщения в телеграм-канале Дептранса Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы "выделенок" поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

Сейчас на дорогах столице часть выделенных полос работает только по будням, а часть – в ежедневном режиме. За выезд на "выделенку" водителям грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Адреса полос, которые переведут на ежедневный режим работы, можно посмотреть здесь.

С 15 августа также запретили ездить по трем выделенным полосам автомобилям такси. Такие ограничения действуют на проспекте Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в направлении области, на дублере Ярославского шоссе – от улицы Холмогорской до улицы Вешних Вод в направлении центра, а также на дублере Волгоградского проспекта – от дома 97, корпуса 1, до дома 59.

В апреле 2019 года на ежедневный режим работы перевели пять выделенных полос в городе. Такими сделали "выделенки" на Ленинском проспекте, на проспекте Мира и Ярославском шоссе, на улице Воздвиженке, Кутузовском проспекте и Можайском шоссе, на Нахимовском проспекте, Ломоносовском проспекте и Минской улице, на Нижегородской улице и Рязанском проспекте. До этого еще ряд выделенных полос действовал в круглосуточном формате. Сейчас в столице работает 65 дорожных участков с выделенными полосами, общая длина которых составляет больше 350 километров. До конца года их протяженность должна достигнуть 376 километров.



Как изменится дорожное движение?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Федерации автомобилистов России (ФАР) Максим Едрышов пояснил Москве 24, что раньше выделенные полосы в выходные дни помогали разгрузить дорожную ситуацию в городе.

"Водители могли спокойно на этих участках выехать, при этом в правилах дорожного движения указано, что они не должны создавать помех автобусам в любом случае, и автомобилисты как-то потихонечку ездили по "выделенкам", – отметил автоэксперт.





Максим Едрышов глава Федерации автомобилистов России Теперь, с одной стороны, будет все понятней, так как нигде нельзя будет выезжать на "выделенку", но с другой – в выходные и так был трафик минимальный, поэтому, по моему мнению, как-то существенно это не повлияет на работу общественного транспорта.

Эксперт добавил, что в некоторых европейских странах выделенная полоса работает только в дневное время. Например, с 6 часов утра до полуночи, а ночью на нее можно спокойно выезжать, заключил он.

В свою очередь, автоэксперт Игорь Моржаретто уверен, что единообразие в режиме работы выделенных полос будет лучше для автомобилистов.

"Раньше, когда было однообразно, что можно было везде в воскресенье ездить, а нельзя в остальные дни, это было понятно. Но когда ввели, что по Варшавке можно, а по Каширке нельзя, то это вносило в голову многих водителей сумятицу. Надо было все время смотреть, есть ли "молоточки" под знаком", – пояснил собеседник Москвы 24.





Игорь Моржаретто автоэксперт Должна быть некая однообразная схема. Да и не такая проблема – в выходные дни проехать, даже не выезжая на эту полосу.

При этом, по мнению эксперта, обо всех изменениях необходимо вовремя оповещать автомобилистов, так как для многих было удивлением, когда накануне исчезли знаки "молоточки". Поэтому, когда окончательно произойдет переход на ежедневный режим, нужно заранее всех предупредить о дате, подчеркнул Моржаретто.