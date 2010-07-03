Пять выделенок разгрузят за счет нового режима работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 14 апреля, на нескольких основных трассах столицы в ежедневном режиме начали работать выделенные полосы. Теперь движение по ним запрещено для автомобилистов.

"Уже с этого воскресенья, 14 апреля, на пяти выделенках камеры будут работать ежедневно. Ничего личного – приоритет у городского транспорта, а машин на дорогах в выходные столько же, сколько в будни", – говорится в сообщении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Речь идет о следующих магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира – Ярославское шоссе; улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе; Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица; Нижегородская улица – Рязанский проспект.



Ожидается, что с вводом ежедневных выделенок скорость движения общественного транспорта увеличится на 30 процентов. В выходные дни время ожидание для пассажиров сократится.

На сегодняшний день в столице уже действует ряд выделенных полос, которые работают в ежедневном режиме. Это такие участки, как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Славянская площадь и другие.