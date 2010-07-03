Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Корректировка графика работы выделенных полос на нескольких магистралях позволит увеличить скорость наземного транспорта на 30 процентов по выходным, сообщили в "Мосгортрансе".
С 14 апреля на нескольких основных трассах столицы в ежедневном режиме начнут работать выделенные полосы. Ранее автомобилисты могли воспользоваться полосами общественного транспорта по выходным. Речь идет о следующих магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира – Ярославское шоссе; улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе; Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица; Нижегородская улица – Рязанский проспект.
"Мы ожидаем, что с вводом ежедневных выделенок скорость движения городского транспорта по ним вырастет на 30 процентов – по субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров сократится, проезд станет быстрее и комфортнее", – рассказал первый заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.
Также ожидается, что работа выделенных полос по выходным поспособствует снижению числа ДТП с участием городского транспорта на 20-25 процентов.
На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. В основном они располагаются в центре города. Это такие участки, как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Славянская площадь и другие.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.