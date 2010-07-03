Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корректировка графика работы выделенных полос на нескольких магистралях позволит увеличить скорость наземного транспорта на 30 процентов по выходным, сообщили в "Мосгортрансе".

С 14 апреля на нескольких основных трассах столицы в ежедневном режиме начнут работать выделенные полосы. Ранее автомобилисты могли воспользоваться полосами общественного транспорта по выходным. Речь идет о следующих магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира – Ярославское шоссе; улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе; Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица; Нижегородская улица – Рязанский проспект.

"Мы ожидаем, что с вводом ежедневных выделенок скорость движения городского транспорта по ним вырастет на 30 процентов – по субботам и воскресеньям время ожидания для пассажиров сократится, проезд станет быстрее и комфортнее", – рассказал первый заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

Также ожидается, что работа выделенных полос по выходным поспособствует снижению числа ДТП с участием городского транспорта на 20-25 процентов.

На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. В основном они располагаются в центре города. Это такие участки, как: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Славянская площадь и другие.