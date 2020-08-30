Все выделенные полосы в Москве скоро заработают круглосуточно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве все выделенные полосы скоро будут работать круглосуточно, сообщает департамент транспорта в своем телеграм-канале.

"Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. К слову, на тех выделках, на которых сняли знаки, штрафы пока не выписывают. О начале действия новых правил будет сообщено заранее", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вне зависимости от дня недели проезд по выделенным полосам будет разрешен только для городского транспорта, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб, такси и велосипедов.

"Нововведения позволят общественному транспорту ездить без задержек, в результате чего пассажиры будут меньше времени проводить на остановках", – уточнили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что столичным таксистам запретили ездить по трем выделенкам. Такое решение приняли, потому что из-за них автобусы отстают от расписания.

В Москве продолжают внедрение умной системы в работе светофоров на перекрестках, позволяющей создать оптимальные и комфортные условия для всех участников дорожного движения. Ожидается, что в этом году таких перекрестков в городе станет 500.

Организовать постоянный сбор информации о вредных выбросах и уровне шума на улицах столицы предложили сами москвичи. Такая система может появиться на базе ЦОДД, мобильный мониторинг дорог будет получать пробы воздуха на конкретном участке.