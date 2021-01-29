"Спорная территория": "Откройте, соседи!"

Коммунальный коллапс в доме по улице Чистова – там уже неделю в одном из подъездов нет воды. Коммунальщикам пришлось перекрыть подачу из-за того, что кто-то засорил канализацию.

Жители подозревают, что это проделки одной из соседок. Они говорят, что у нее текли трубы, и таким образом она додумалась решить проблему.

В свою очередь, женщина настаивает, что она сама стала жертвой аварии. Однако сотрудников управляющей компании к себе не пускает. Кто топит соседей? Об этом – в программе "Спорная территория".