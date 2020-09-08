Жители Очакова пожаловались на неприятный запах в их районе

Жители Очакова пожаловались на неприятный запах

Жители Очакова пожаловались в Мосгордуму на резкий неприятный запах, регулярно возникающий в их районе. По их словам, жить приходится с закрытыми окнами, а от смога кашляют дети.

Местные жители винят в этом два завода по производству стройматериалов, которые находятся неподалеку.

"Мы просто со всех сторон полностью закрываем окна. Этот ужасный запах именно в ночное время", – рассказала местная жительница Рузанна.

Окна жилого комплекса выходят на промзону Очаково, которая расположилась на 600 гектарах сразу в нескольких районах на западе Москвы. Как сообщили жители района, резиновые покрышки, пластик, стройматериалы там жгли нелегально и в промышленных масштабах. В ноябре прошлого года, после прокурорской проверки, провели зачистку территории.

Накануне промзону инспектировала группа активистов во главе с депутатом Мосгордумы. Мусорных пепелищ не обнаружили. Выяснили, что резкий запах источают асфальтобетонные заводы на территории промзоны.

"Скорее всего, вышла из строя система фильтров, из-за этого такой запах сильный. Мы послали много запросов в разные инстанции, надеюсь, что этот вопрос в ближайшее время будет решен", – рассказала депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.

Экологи сделали замеры проб воздуха в районе Дорогомилово. Там люди жаловались на запах гари, от которого кружится голова. В этот раз предельно допустимые нормы не нарушены.

Как рассказывают жители, мусор все еще жгут в Раменках и Можайском районе. Отходы уничтожают в мобильных комплексах. Но и это запрещено, пойманным нарушителям грозит штраф в несколько сотен тысяч рублей.

Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды сообщил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе Москвы на 11 процентов за первое полугодие 2020 года. По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, средние показатели основных антропогенных загрязнителей в целом по городу соответствовали нормативам.