Песков заявил, что никогда не был во дворце в Геленджике

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о посещении дворца в Геленджике, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, объект он никогда не посещал.

Кроме того, Песков заявил, что с попавшим в Сеть видео, авторы которого рассказывают о масштабных строительных работах во дворце, в Кремле не знакомы.

"Нет, пока не ознакомились, на это не было времени. Вы знаете, что этот "дворец" не имел и не имеет никакого отношения к Путину. А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе", – добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что владельцем дворца в Геленджике являются один или несколько предпринимателей.

Сам Владимир Путин также опроверг информацию о том, что ему принадлежит данный объект. Президент рассказал, что фильм, в котором говорится про это, он не смотрел, однако видел некоторые подборки.

Глава государства добавил, что слухи о его геленджикском дворце – это попытка "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание на то, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов.

