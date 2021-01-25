Путин не исключил, что мог бы работать в области виноделия

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин рассказал, что его интересует виноделие как сфера деятельности, и не исключил, что в будущем мог бы работать в этой области. Об этом президент сказал на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, комментируя опубликованное ранее в Сети "расследование" о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике.

Глава государства пояснил, что обратил внимание на эпизод, который был связан с винодельческим бизнесом.

"У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау-Дюрсо". Может быть, когда я работу закончу, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права", – сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что бизнес его не интересует.

Кроме того, Путин опроверг информацию о том, что ему якобы принадлежит дворец в Геленджике. Президент подчеркнул, что эти слухи являются попыткой "промыть мозги" россиянам. Он также обратил внимание, что в фильме отсутствует ряд доказательных документов, информация о финансовых операциях.

