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Москва 24

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Общество

16:17

Путин рассказал о своем отношении к брачному договору

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин не считает брачный договор хорошим способом организации семейной жизни. По его мнению, если люди собираются жить вместе и растить детей, они должны доверять друг другу. Об этом президент сообщил на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Глава государства отметил, что в современном мире есть такая форма заключения брака, как брачный договор, и она приходит с Запада.

Несмотря на свою позицию по этому поводу, президент отметил, что жизненные ситуации бывают разные, поэтому сейчас распространяются брачные договоры.

С 2015 года россияне стали вдвое чаще заключать брачные договоры. Ежегодно граждане РФ подписывают порядка 100 тысяч таких соглашений.

Отмечается, что люди идут на такой шаг чаще всего для того, чтобы предотвратить возникновение споров в будущем и защитить друг друга от возможных проблем.

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