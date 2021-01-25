Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин вспомнил, как учился играть на баяне в детстве. Об этом он сообщил на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По словам президента, когда он был ребенком, родители подталкивали его к игре на музыкальном инструменте.

"Я немножко умел это делать. Правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение", – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что любое воспитание, особенно в музыкальной сфере, благотворно отражается на развитии человека.

Ранее Путин рассказал студентам о плюсах ЕГЭ. По мнению главы государства, благодаря единому госэкзамену многие ребята с периферии смогли поступить в ведущие вузы страны. Он также отметил, что задания и процесс проведения экзаменов модернизируются, применяется смешанная система поступления в ряд вузов.