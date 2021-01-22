Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2021 завершится 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заявления для участия в ЕГЭ-2021 принимаются до 1 февраля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что принимать заявления на участие в ЕГЭ-2021 закончат 1 февраля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году основной период ЕГЭ запланирован с 31 мая по 2 июля. В эти сроки будут сдавать экзамены выпускники текущего года, а также выпускники прошлых лет. Досрочного периода ЕГЭ в этом году не будет.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ для выпускников девятых классов. В ведомстве считают, что подобное решение может негативно повлиять на показатели результатов обучения.