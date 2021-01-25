Путин назвал преимущества ЕГЭ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин рассказал о плюсах ЕГЭ. По словам президента РФ, несмотря на критику данной системы, у нее есть множество плюсов.

"Со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний, ЕГЭ вызывает справедливую критику, но у него есть плюсы", – сказал президент в ходе встречи со студентами.

По мнению главы государства, благодаря ЕГЭ увеличилось количество поступлений в ведущие вузы страны ребят с периферии. Он также отметил, что задания и процесс проведения экзаменов модернизируются, применяется смешанная система поступления в ряд вузов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России разработало проект, в рамках которого предлагает в нынешнем году провести вступительные испытания в вузы в форме ЕГЭ.

В текущем году единый государственный экзамен будет проходить с 31 мая по 2 июля, дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля. Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать экзамен по русскому языку и математике.