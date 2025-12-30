Саудовская Аравия объявила о начале военной операции на востоке Йемена

Фото: depositphotos/nitinut380

Командование арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией объявило о начале военной операции в восточной йеменской провинции Хадрамаут. Обращение коалиции приводит агентство SPA.

Решение о проведении операции было принято после захвата провинции силами Переходного совета Южного Йемена. В коалиции призвали мирных жителей покинуть порт в городе Эль-Мукалла.

Вскоре после опубликованного заявления страны коалиции нанесли авиаудары в порту Эль-Мукалла по военному грузу, доставленному из ОАЭ для сепаратистов. В нем были оружие и боевая техника, уточнили в коалиции.

Ранее Вооруженные силы США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) на территории Нигерии.

Власти Нигерии подтвердили точечные авиаудары США по террористам на северо-западе страны. В МИД Нигерии подчеркнули, что страна продолжит взаимодействовать с международными партнерами в области безопасности, включая США, для противодействия угрозе терроризма.