18 февраля, 21:11

Политика
Песков: Путин получит доклад об итогах переговоров в Женеве при первой возможности

Фото: kremlin.ru

Представители российской делегации, участвовавшие в переговорах по урегулированию украинского кризиса в Женеве, передадут Владимиру Путину итоги своей работы при первой возможности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу при первой возможности будет доклад президенту", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов, воздержавшись от оценки результатов встречи.

При этом Песков обратил внимание, что тайминг переговоров в Женеве не говорит об отсутствии прогресса. Однако он подтвердил, что переговоры были сложными.

Вместе с тем официальный представитель Кремля заявил об отсутствии на данный момент информации о месте проведения очередного раунда консультаций.

Третий раунд переговоров с участием делегаций Москвы, Киева и Вашингтона прошли в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. Длительность первой встречи составила 6 часов, за которые были подняты "большие темы и большие компромиссы".

Во второй день стороны общались около 2 часов. Помощник президента России Владимир Мединский охарактеризовал эту часть сложной, но деловой. Причем после ее окончания он, по данным СМИ, провел еще одни закрытые двухчасовые переговоры.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Женеве

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

