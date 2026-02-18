РИА Новости: Мединский в закрытом режиме провел переговоры до выезда в аэропорт

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Помощник президента России, глава делегации на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве Владимир Мединский провел двухчасовые переговоры перед выездом в аэропорт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.

"Мединский в закрытом режиме провел двухчасовые переговоры в гостинице InterContinental", – сказал собеседник агентства.

При этом не уточняется, с кем общался глава российской делегации.

Третий раунд переговоров с участием делегаций России, США и Украины прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Первая встреча длилась 6 часов, а вторая – около 2. СМИ писали, что первая встреча была напряженной, а стороны были сосредоточены на обсуждении "больших тем и больших компромиссов".

По итогам консультаций 18-го числа Мединский рассказал, что разговор был тяжелым, но деловым. Он уточнил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.