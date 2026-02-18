Форма поиска по сайту

18 февраля, 16:49

Происшествия
Daily Mail: британец получил срок за нанесение татуировок трем детям

Британец получил срок за нанесение татуировок трем детям

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Ньюкасле в Великобритании 31-летний Патрик Коу получил срок за нанесение татуировок трем маленьким детям. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина использовал домашний тату-комплект. Он набил сердце на ступне одного ребенка, череп – на груди второго и призрака – на лодыжке третьего.

При этом дети испытывали сильную боль во время процедуры, но были уверены, что татуировки временные. Впоследствии им пришлось сделать прививки от гепатита В и столбняка. Теперь дети страдают от тревоги, бессонницы, зуда и нуждаются в терапии.

Во время ареста Коу шутил, заявляя, что не видит в своем поступке "ничего плохого". Позже он признался в трех эпизодах жестокого обращения, суд приговорил британца к 3 годам тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в американском штате Северная Каролина трем женщинам предъявили обвинения в жестоком обращении с 6-летней девочкой. Ребенка годами держали в собачьей клетке, морили голодом и подвергали пыткам. На момент обнаружения девочка весила всего 12,2 килограмма. Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

судыпроисшествияза рубежом

