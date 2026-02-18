Число ДТП по вине водителей коммерческих автобусов сократилось в Москве на 37%

Фото: depositphotos/svedoliver

Число ДТП по вине водителей коммерческих автобусов снизилось в Москве на 37%. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, поездки на таком транспорте стали безопаснее благодаря переходу на госконтракты. Теперь водители соблюдают режим труда и отдыха, а также проходят регулярные медосмотры. Кроме того, в столице проводятся техосмотры автобусов по всем обязательным правилам.

Весь такой транспорт отвечает высоким стандартам. При этом более 1,8 тысячи водителей прошли обучение перед выходом на работу.

"В 2015 году Москва впервые заключила госконтракты с коммерческими перевозчиками в тестовом режиме. В 2016 году их полностью интегрировали в транспортный комплекс столицы. На смену устаревшим маршруткам пришли удобные и надежные автобусы", – отметил Ликсутов.

По его словам, в настоящее время свыше 130 городских маршрутов обслуживают четыре коммерческих перевозчика. В случае несоблюдения правил они получают штрафы.

Ранее сообщалось, что с момента запуска проекта "Москва – область" пассажиры совершили около 5 миллионов поездок на пригородных маршрутах. Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Химки и Одинцовский городской округ.

Среди лидеров – № 1 443, 1 346, 1 344, 1 342 (в Химки) и 1 139 (микрорайон Новая Трехгорка). В будние дни на этих направлениях совершается более 33 тысяч поездок.

