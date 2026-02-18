Форма поиска по сайту

18 февраля, 17:37

Регионы

Помехи в телевещании ожидаются в Калининградской области из-за Солнца

Фото: 123RF.com/patrickdaxenbichler

Помехи в телевизионных и радиосигналах могут появиться в Калининградской области с 19 февраля из-за солнечной интерференции. Такая ситуации продлится несколько недель, сообщается в телеграм-канале Минцифры региона.

Как отметило ведомство, при интерференции Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором, из-за чего мощное радиоизлучение способно смешиваться с полезным сигналом от спутника. Подобная ситуация случается весной и осенью.

"Кратковременные помехи на экранах телевизоров в Калининградской области возможны вплоть до 27 марта. Продолжительность помех может составлять до пяти минут в сутки", – говорится в сообщении.

Ранее сильная вспышка мощностью M2.4 произошла на левом краю Солнца. Пик излучения пришелся на 07:35 16 февраля. Источник взрыва был на обратной стороне Солнца, за горизонтом.

Ученые рассматривают два варианта случившегося. Это может быть единичная вспышка, вызванная небольшим пятном, или это начало формирования новой крупной группы пятен.

Первое в 2026 году солнечное затмение увидели только в Антарктиде

