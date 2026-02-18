Помехи в телевещании ожидаются в Калининградской области из-за Солнца

Фото: 123RF.com/patrickdaxenbichler

Помехи в телевизионных и радиосигналах могут появиться в Калининградской области с 19 февраля из-за солнечной интерференции. Такая ситуации продлится несколько недель, сообщается в телеграм-канале Минцифры региона.

Как отметило ведомство, при интерференции Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором, из-за чего мощное радиоизлучение способно смешиваться с полезным сигналом от спутника. Подобная ситуация случается весной и осенью.

"Кратковременные помехи на экранах телевизоров в Калининградской области возможны вплоть до 27 марта. Продолжительность помех может составлять до пяти минут в сутки", – говорится в сообщении.

Ранее сильная вспышка мощностью M2.4 произошла на левом краю Солнца. Пик излучения пришелся на 07:35 16 февраля. Источник взрыва был на обратной стороне Солнца, за горизонтом.

Ученые рассматривают два варианта случившегося. Это может быть единичная вспышка, вызванная небольшим пятном, или это начало формирования новой крупной группы пятен.

