Президент Франции сравнил НАТО с препарированной лягушкой

Фото: depositphotos/AlgimantasB

Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в эффективности НАТО, сравнив Альянс с препарированной лягушкой, сообщает газета L'Express со ссылкой на его слова, произнесенные 10 февраля на ужине с представителями технологических компаний.

Французский лидер напомнил, что 10 лет назад заявил, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Вместе с тем, по его словам, Альянс очнулся в 2022 году.

"Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке (препарированная лягушка с разрушенным головным мозгом, но сохраненным спинным мозгом. – Прим. ред)?" – спросил Макрон.

Ответа на этот вопрос у политика нет.

Ранее СМИ писали о возможном выходе Франции из НАТО. Журналисты указали, что впервые в парламент страны был внесен законопроект, который призывает к выходу из Альянса. Автором инициативы выступила депутат Клеманс Гетте.