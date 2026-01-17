Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:55

Политика

СМИ сообщили о возможном выходе Франции из НАТО

Фото: depositphotos/maxxyustas

Франция имеет реальную возможность покинуть НАТО на фоне обострения отношений внутри западной коалиции, а также блокировки некоторыми членами Альянса процесса мирного урегулирования на Украине. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Журналисты указали, что впервые в парламент Франции был внесен законопроект, который призывает к выходу из НАТО. Автором инициативы выступила депутат Клеманс Гетте. Она объяснила необходимость выхода из Альянса решением США вернуться к неприкрытой имперской политике.

Авторы статьи отмечают, что выход Франции из НАТО усилит влияние Парижа, а также позволит ему самостоятельно определять ход мирного урегулирования на Украине, не обращая внимания на антироссийскую политику других членов Альянса.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести разговор с Владимиром Путиным как можно скорее.

По информации СМИ, в Европе произошел дипломатический раскол по вопросу возобновления переговоров с Путиным. В частности, Британия расходится во мнении с Францией по поводу необходимости восстановления диалога с Россией.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика