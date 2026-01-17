СМИ сообщили о возможном выходе Франции из НАТО

Фото: depositphotos/maxxyustas

Франция имеет реальную возможность покинуть НАТО на фоне обострения отношений внутри западной коалиции, а также блокировки некоторыми членами Альянса процесса мирного урегулирования на Украине. Об этом пишет издание Berliner Zeitung.

Журналисты указали, что впервые в парламент Франции был внесен законопроект, который призывает к выходу из НАТО. Автором инициативы выступила депутат Клеманс Гетте. Она объяснила необходимость выхода из Альянса решением США вернуться к неприкрытой имперской политике.

Авторы статьи отмечают, что выход Франции из НАТО усилит влияние Парижа, а также позволит ему самостоятельно определять ход мирного урегулирования на Украине, не обращая внимания на антироссийскую политику других членов Альянса.

В начале января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует провести разговор с Владимиром Путиным как можно скорее.

По информации СМИ, в Европе произошел дипломатический раскол по вопросу возобновления переговоров с Путиным. В частности, Британия расходится во мнении с Францией по поводу необходимости восстановления диалога с Россией.