Макрон заявил о необходимости создания в Европе аналога "Орешника"

Фото: ТАСС/АР/Ludovic Marin

В Европе необходимо создать аналог российского ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на авиабазе Истр-Ле-Тюбе, передает РИА Новости.

По его словам, европейцы, и в частности Франция, обладающая определенными технологиями, должны в ближайшем будущем разработать новое оружие, которое сможет изменить баланс сил.

Ночью 9 января ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Орешник", по критически важным объектам Украины. Это стало ответом на атаку Киева по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

Целью удара стали места, откуда запускались дроны для атаки на резиденцию, и энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса противника. Помимо этого, удалось поразить Львовский авиаремонтный завод.

После удара "Орешником" генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Украины с "победить" на "выжить".