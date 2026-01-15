Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 20:10

Политика

Макрон заявил о необходимости создания в Европе аналога "Орешника"

Фото: ТАСС/АР/Ludovic Marin

В Европе необходимо создать аналог российского ракетного комплекса "Орешник". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на авиабазе Истр-Ле-Тюбе, передает РИА Новости.

По его словам, европейцы, и в частности Франция, обладающая определенными технологиями, должны в ближайшем будущем разработать новое оружие, которое сможет изменить баланс сил.

Ночью 9 января ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Орешник", по критически важным объектам Украины. Это стало ответом на атаку Киева по резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

Целью удара стали места, откуда запускались дроны для атаки на резиденцию, и энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса противника. Помимо этого, удалось поразить Львовский авиаремонтный завод.

После удара "Орешником" генсек НАТО Марк Рютте сменил цель для Украины с "победить" на "выжить".

Минобороны РФ впервые показало кадры ракетного комплекса "Орешник"

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика