Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 20:37

Политика

Рютте сменил цель Украине с "победить" на "выжить" после удара "Орешником"

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Генсек НАТО Марк Рютте после удара российским комплексом "Орешник" сменил цель для Украины с "победить" на "выжить", сообщает РИА Новости.

Ранее Рютте во всех публичных выступлениях постоянно повторял, что Киев в текущем конфликте должен победить.

"Мы это (оказание поддержки Киеву. – Прим. ред.) делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, <...> вы должны выжить в этой войне", – сказал он на форуме.

После этого модератор задал уточняющий вопрос про слово "выжить" вместо "победить", однако генсек Североатлантического альянса ушел от ответа и добавил, что задачей Запада является "привести Украину сильной за стол переговоров".

В ночь на 9 января российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины в ответ на террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Для операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе ракетный комплекс "Орешник" и ударные дроны. В результате армии России удалось вывести из строя Львовский авиаремонтный завод, на котором чинили и обслуживали авиатехнику противника.

Трамп заявил, что очень рассержен ударом ВСУ по резиденции Путина

Читайте также


политика

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика