Рютте сменил цель Украине с "победить" на "выжить" после удара "Орешником"

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Генсек НАТО Марк Рютте после удара российским комплексом "Орешник" сменил цель для Украины с "победить" на "выжить", сообщает РИА Новости.

Ранее Рютте во всех публичных выступлениях постоянно повторял, что Киев в текущем конфликте должен победить.

"Мы это (оказание поддержки Киеву. – Прим. ред.) делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, <...> вы должны выжить в этой войне", – сказал он на форуме.

После этого модератор задал уточняющий вопрос про слово "выжить" вместо "победить", однако генсек Североатлантического альянса ушел от ответа и добавил, что задачей Запада является "привести Украину сильной за стол переговоров".

В ночь на 9 января российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины в ответ на террористическую атаку на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Для операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе ракетный комплекс "Орешник" и ударные дроны. В результате армии России удалось вывести из строя Львовский авиаремонтный завод, на котором чинили и обслуживали авиатехнику противника.