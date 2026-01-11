Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет ПВО

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал украинского лидера.

"Нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это все", – сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, эти ракеты должны быть у Украины. При этом Зеленский также потребовал от партнеров сделать новые взносы по американской программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В ее рамках страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО, несмотря на мирные усилия США, продолжит закупать оружие для Украины. Он добавил, что нужно ускорить внесение вклада в PURL.

В свою очередь, глава МИД Италии Антонио Таяни также выразил надежду, что Украине больше не нужно будет оружие.