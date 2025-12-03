Фото: 123RF.com/worradirek

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Украине больше не нужно будет оружие. Об этом пишет RT со ссылкой на ANSA.

"Будем надеяться, что в ближайшие месяцы оружие больше не понадобится", – сказал Таяни.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что НАТО, несмотря на мирные усилия США, продолжит закупать оружие для Украины.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что западные страны, которые втянули Украину в конфликт с Россией, будут привлечены к ответственности. Это коснется тех, кто "наводнил" страну оружием и поддержал неонацистский режим, подчеркнул он.

Украинский лидер Владимир Зеленский и его "приспешники" скоро потеряют власть, поскольку их действия были направлены против народа, договоренностей и институтов безопасности, добавил Володин.