Небензя: в США не понимают, что истоки конфликта на Украине гораздо глубже

Фото: ТАСС/Zuma

Руководство Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом не понимает, что причины украинского кризиса глубже, чем они представляют. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

"Все-таки американская администрация нынешняя при всем искреннем желании увидеть завершение конфликта, она не понимает, может быть, главного, – что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют", – подчеркнул постпред.

Ранее Небензя заявил, что Россия должна быть готова к возобновлению США ядерных испытаний. Он напомнил, что Трамп в ответ на российские испытания новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками сказал, что его страна может возобновить подобные мероприятия.

Постпред подчеркнул, что на заседании российского Совбеза Владимир Путин также сделал акцент на том, что к таким словам нужно относиться серьезно.