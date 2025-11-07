Небензя обсудил с постпредом США Уолтцем резолюцию по Газе

Фото: ТАСС/Zuma

Постпред РФ в ООН Василий Небензя обсудил с американским коллегой Майклом Уолтцем проект резолюции США о международных силах безопасности в Газе. Об этом дипломат сообщил в интервью РИА Новости.

"Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление", – рассказал Небензя.

По его словам, в контексте американской резолюции есть немало вопросов, однако стороны продолжат изучать и обсуждать все нюансы.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана в начале октября. Радикалы должны были освободить всех заложников, а израильская сторона – вывести свои войска на согласованную линию.

Тем не менее израильские военные продолжили наносить удары по Газе, а служба гражданской обороны города зарегистрировала множественные взрывы. В ЦАХАЛ атаки объясняли угрозой со стороны ХАМАС.

28 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе. В настоящий момент Армия обороны Израиля вернулась к соблюдению режима прекращения огня. Уточняется, что военные ликвидировали 30 палестинских радикалов ХАМАС.