Армия Израиля ударила по группе радикалов на севере сектора Газа

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Военные Израиля нанесли удар по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа. Утверждается, что они представляли угрозу для войск ЦАХАЛ. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке ХАМАС в северной части сектора Газа, которая действовала в непосредственной близости от войск ЦАХАЛ и представляла непосредственную угрозу для войск, действующих в этом районе", – говорится в сообщении армии.

Израиль и ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в ночь на 9-е число. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что достигнутые договоренности приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Он уточнил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября.

Тем не менее после объявления о мирном соглашении израильские военные продолжили удары по Газе. Служба гражданской обороны города зафиксировала многочисленные взрывы.