Трамп заявил, что договоренности Израиля и ХАМАС приведут к миру в регионе

Фото: 123RF/palinchak

Лидер США Дональд Трамп считает, что достигнутые договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС приведут к миру не только в секторе Газа, но и на всем Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

При этом Трамп утверждает, что атака американских ВВС на ядерные объекты Ирана стала одной из причин успешного достижения сделки.

"Сейчас это другой Иран, если бы у них было ядерное оружие, все было бы иначе, даже при наличии сделки над ней нависло бы темное облако", – заявил американский лидер.

По его мнению, если бы ядерная программа Ирана не была уничтожена, то в регионе был бы дестабилизирующий фактор. Теперь Тегеран одобряет договоренность Израиля и ХАМАС.

Трамп добавил, что обмен заложниками в рамках мирной сделки может начаться уже в понедельник, 13 октября. США вместе с другими государствами будут участвовать в восстановлении Газы, отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по сектору Газа. Вместе с тем в движении призвали Трампа и руководство арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить свои договоренности.