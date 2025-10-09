Нетаньяху созвонился с Трампом после достижения соглашения по сектору Газа

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом США Дональдом Трампом вскоре после объявления о достижении первой фазы мирной сделки по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Израильский премьер поблагодарил Трампа за посреднические усилия и пригласил его выступить в парламенте еврейского государства.

По данным канцелярии, Нетаньяху также планирует созвать заседание правительства страны, чтобы одобрить договоренности о первом этапе прекращения огня в Газе.

На своей странице в соцсети X Нетаньяху назвал достигнутое соглашение дипломатическим успехом, а также национальной и моральной победой для Израиля.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. В качестве первых шагов сделки ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

В ХАМАС подтвердили достижение мирного соглашения по сектору Газа. Вместе с тем в движении призвали Трампа и руководство арабских и исламских стран обязать Израиль выполнить свои договоренности.