12 января, 08:25

Культура

Фильм "Чебурашка-2" стал лидером в российском кинопрокате вторую неделю подряд

Фото: кадр из фильма "Чебурашка-2"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – телеканал "Россия 1", Союзмультфильм, онлайн-кинотеатр START

Фильм "Чебурашка-2" вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные портала kinobusiness.com.

По его информации, кинокартина заработала 1,2 миллиарда рублей за прошедшие выходные на территории России и стран СНГ.

Второе место по сборам занял фильм "Простоквашино" с результатом в 525,5 миллиона рублей. На третьем месте расположился "Буратино" – 512 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января "Чебурашку-2" увидели свыше 5,5 миллиона человек. В первый день картину посмотрели более 880 тысяч человек. За пять дней фильм заработал более 3 миллиардов рублей в отечественном прокате.

Во второй части "Чебурашки" вновь приняли участие советский и российский актер Сергей Гармаш, народная артистка России Елена Яковлева и другие актеры. Режиссером стал Дмитрий Дьяченко.

Также стало известно, что "Чебурашка-3" выйдет в прокат 1 января 2027 года. Информация об этом появилась на презентации компании "Централ Партнершип" в московском кинотеатре "Октябрь".

"Чебурашка-2" стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России

культуракино

