Собянин сообщил об уже 102 БПЛА, сбитых на подлете к Москве более чем за сутки

Силы ПВО в воскресенье, 15 марта, уничтожили еще пять летевших на Москву дронов. Всего на подлете к столице сбили 102 БПЛА более чем за сутки, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр.

Атака беспилотников на Москву началась днем в субботу, 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

На этом фоне были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В частности, сейчас аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Также возможны корректировки в расписании части рейсов.‍‍‍