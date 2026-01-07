Фильм "Буратино" собрал свыше 1,5 млрд рублей с начала проката

Фото: кадр из фильма "Буратино"; режиссер – Игорь Волошин; производство – кинокомпания "Водород", Арт Пикчерс Студия, Национальная Медиа Группа

Сборы в прокате российского фильма "Буратино" составили более 1,5 миллиарда рублей за первую неделю. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Согласно информации, кинокартине удалось собрать 1 531 216 589 рублей.

Фильм режиссера Игоря Волошина вышел 1 января. Его посмотрели уже свыше 2,7 миллиона человек.

Предварительные продажи билетов составили более 185 миллионов рублей. При этом в первый день сборы превысили 226 миллионов.

1 января зрителям также представили вторую часть фильма "Чебурашка". В ней приняли участие советский и российский актер Сергей Гармаш, народная артистка России Елена Яковлева и другие актеры. Режиссером кинокартины стал Дмитрий Дьяченко.

Лента установила рекорд, заработав более 3 миллиардов рублей в отечественном прокате за пять дней. В первый день картину посмотрели свыше 880 тысяч человек, в последующие – более 1 миллиона зрителей ежедневно.

