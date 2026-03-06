График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:20

Технологии

В MAX упростили процесс получения цифрового удостоверения для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оформление цифрового удостоверения многодетной семьи, пенсионера или гражданина с инвалидностью в мессенджере МAX стало проще. Об этом сообщается в канале Минтруда в мессенджере.

Для подключения цифрового ID достаточно дать согласие на "Госуслугах" и в приложении, при этом биометрические данные предоставлять не нужно.

После активации цифрового удостоверения пользователь получает QR-код, с помощью которого можно быстро подтвердить свой статус и воспользоваться льготами. QR-код также позволит получать скидки в магазинах, льготно посещать музеи и театры, а также подтверждать право на льготный проезд.

Бумажное удостоверение носить с собой не обязательно, так как все данные доступны в цифровом формате через мессенджер.

Ранее в Сети появились сообщения о якобы взломе MAX и утечке данных. Пресс-служба сервиса назвала эту информацию фейком. Там заверили, что все сведения хранятся только на российских серверах.

Позднее анонимный хакер, рассказавший об утечке данных из мессенджера, опроверг сам себя. Он также сказал, что крупномасштабного взлома не было.

