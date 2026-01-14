В MAX опровергли сообщения о взломе мессенджера

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Сообщения о якобы взломе национального мессенджера MAX являются недостоверными. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"Информация из анонимного источника – очередной фейк", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что мессенджер не использует зарубежные сервисы хранения данных, в том числе от Amazon. Все данные хранятся только на российских серверах.

Платформа также не использует метод хэширования паролей Bcrypt, анализ логов не выявил подозрительной активности. В свою очередь, обращения в программу BugBounty Мах по данному вопросу также отсутствуют.

Ранее стало известно, что в мессенджере MAX уже зарегистрированы 85 миллионов человек. Суточный охват на платформе составил более 55 миллионов активных пользователей.

Кроме того, выяснилось, что с момента запуска MAX было написано свыше 18 миллиардов сообщений.

В конце декабря официальное приложение портала mos.ru заработало в мессенджере MAX. В приложении можно получать актуальные новости Москвы, читать инструкции и узнавать другую информацию.