В ГД призвали россиян переходить на российские почтовые сервисы

Россиянам стоит не менять адрес своей электронной почты внутри контура Google Mail (Gmail), а перейти на российские почтовые сервисы. Об этом на своей странице в MAX заявил первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"В наступающем году это может оказаться важно", – указал Горелкин.

Ранее компания Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях. Такая функция стала доступна тем, чей адрес заканчивается на @gmail.com, говорится на справочной странице портала.

Уточняется, что можно поменять свой адрес на другой, но с таким же доменом. После внесения изменения старый адрес станет дополнительным и его можно будет использовать в прежнем режиме. Письма станут приходить на обе почты, их можно будет использовать для входа в различные сервисы Google, включая Gmail, "Карты", YouTube, Google Play и "Диск".

Пользователи смогут в любой момент вернуться к старой почте, но создать новый адрес аккаунта можно будет только через 12 месяцев. При этом удалить новый адрес также не получится, резюмировали в компании.

Ранее Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. В связи с этим Минцифры РФ рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

После этого портал "Госуслуги" стал предлагать пользователям, чьи аккаунты зарегистрированы через Gmail, перенести ее на другие платформы. Сменить почту можно в настройках личного кабинета на "Госуслугах".

