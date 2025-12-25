Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 16:08

Политика

В ГД призвали россиян переходить на российские почтовые сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам стоит не менять адрес своей электронной почты внутри контура Google Mail (Gmail), а перейти на российские почтовые сервисы. Об этом на своей странице в MAX заявил первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"В наступающем году это может оказаться важно", – указал Горелкин.

Ранее компания Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях. Такая функция стала доступна тем, чей адрес заканчивается на @gmail.com, говорится на справочной странице портала.

Уточняется, что можно поменять свой адрес на другой, но с таким же доменом. После внесения изменения старый адрес станет дополнительным и его можно будет использовать в прежнем режиме. Письма станут приходить на обе почты, их можно будет использовать для входа в различные сервисы Google, включая Gmail, "Карты", YouTube, Google Play и "Диск".

Пользователи смогут в любой момент вернуться к старой почте, но создать новый адрес аккаунта можно будет только через 12 месяцев. При этом удалить новый адрес также не получится, резюмировали в компании.

Ранее Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. В связи с этим Минцифры РФ рекомендовало россиянам создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

После этого портал "Госуслуги" стал предлагать пользователям, чьи аккаунты зарегистрированы через Gmail, перенести ее на другие платформы. Сменить почту можно в настройках личного кабинета на "Госуслугах".

Читайте также


политикатехнологии

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика